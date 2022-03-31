Лучкевич: Делать все для окончания войны

26-летний футболист считает, что пришло время, когда футбол отошел на другой план. Сейчас главной целью вплоть до победы Украины является помощь ВСУ.

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Если и проводить соревнования, то благотворительные, где будут собираться средства на нужды украинских защитников или на закупку гуманитарной помощи.

Мое предложение сейчас одно – помогать нашим военным и делать все для окончания войны. Сейчас действительно не до футбола. О спорте сегодня можно говорить разве что в контексте таких турниров: проводить их для поддержки военных и сбора средств или гуманитарной помощи. И вообще каждый в своей отрасли должен использовать любую возможность для помощи украинской армии,

– рассказал Лучкевич.

Валерий поблагодарил Владимира Адамюка и Назария Русина, которые помогли найти безопасное место семье днепрянина.

Также футболист Днепра-1 получал сообщения с помощью бывших одноклубников из Бельгии.

Карьера Валерия Лучкевича