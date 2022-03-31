Лучкевич: Робити все для закінчення війни
26-річний футболіст вважає, що настав час, коли футбол відійшов на інший план. Зараз головною метою аж до перемоги України є допомога ЗСУ.
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Якщо й проводити змагання, то лише благодійні, де будуть збиратись кошти на потреби українських захисників або на закупівлю гуманітарної допомоги.
Моя пропозиція наразі одна – допомагати нашим військовим та робити все для закінчення війни. Зараз насправді не до футболу. Про спорт сьогодні можна говорити хіба що у контексті ось таких турнірів: проводити їх для підтримки військових та збору коштів або гуманітарної допомоги. І взагалі кожен у своїй галузі має використовувати будь-яку нагоду для допомоги українській армії,
– розповів Лучкевич.
Валерій подякував Володимиру Адамюку та Назарію Русину, які допомогли знайти безпечне місце родині дніпрянина.
Також футболіст Дніпра-1 отримував повідомлення з допомогою від колишніх одноклубників із Бельгії.
Кар'єра Валерія Лучкевича
- Більшість своєї кар'єри провів в Україні, граючи за Дніпро.
- Має досвід виступів у бельгійському Стандарті. Але закріпити в іноземній команді не зміг, тому їздив в оренду в Олександрію, у яку у 2019 році був проданий.
- У 2021-му перейшов у Дніпро-1.
- У сезоні-2021/2022 Лучкевич відіграв 15 матчів, у яких відзначився 4 асистами.