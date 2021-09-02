У Запоріжжі призер Олімпійських ігор Насібов отримав омріяну квартиру: фото

У середу, 1 вересня, срібний призер Олімпійських ігор Токіо-2020, борець греко-римського стилю Парвіз Насібов отримав власну квартиру.

Квартиру спортсмен обирав сам, вже уклав договір та став повноцінним власником житла.

До слова Хотів більшого, адже чемпіон – один, а призерів багато, – Насібов про срібло на Олімпіаді-2020

Президент Володимир Зеленський доручив нам придбати житло для Парвіза. Ми думали, що місто Запоріжжя вирішить – мер обіцяв, але виникли проблеми. Ми звернулись до Енергодара, це місто вже допомагало у питаннях з фінансуванням робіт на Хортиці, там порадили звернутись до громади. Допомогла Малобілозерська сільська ОТГ. Депутати швидко провели сесію і виділили гроші. Зібрались за три дні, прийняли рішення одноголосно,

– сказав голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Він пояснив, що громада виділила мільйон гривень, ще 300 тисяч гривень – призова винагорода, яку спортсмен отримав з обласного бюджету.

"Я щасливий, що отримав власне житло. Мене це буде мотивувати ще більше. Це дуже цінно. Буду очікувати премію від мера, яку він обіцяв (міський голова Володимир Буряк обіцяв виділити 1 млн грн на придбання житла – ред.), аби зробити ремонт. Мер обіцяв, сподіваюсь, він слова дотримає", – сказав спортсмен.



Парвіз Насібов отримав власну квартиру / Фото zoda.gov.ua

Що відомо про Парвіза Насібова