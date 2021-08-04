Після фінальної сутички Парвіз Насібов поділився своїми враженням

"Не так налаштувався. Сильні сторони суперника знав. І пропустив те, що знав. Це боротьба, буває все", – підсумував бій український борець.

Як це було Українець Насібов – срібний призер Олімпіади-2020 із греко-римської боротьби

Варто відзначити, що вихід у фінал Насібов оформив лише за день до цього. Для 22-річного борця це перша Олімпіада.

Важко в плані, що я хотів більшого. Те, що вийшов у фінал – це радість. Але чемпіон один, призерів – багато. Хотів стати чемпіоном,

– розповів Насібов.

Особливо його засмутило те, що він "підвів близьких, які вірили в нього". Але пообіцяв і далі працювати над собою, що "повернутися сильнішим".

Поки в планах Насібов – повернутися додому до родини та відпочити.

"Їду додому не з пустими руками", – відзначив борець.

Також Насібов підтримав ще одного українського борця Жана Беленюка, який теж виступить у фіналі.

"Нехай на цьому стадіоні зіграє гімн України", – побажав Насібов.