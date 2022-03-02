Запхали свої язики в дупу і нічого не говорять, – Петраков не має жалю до російського футболу

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував відсторонення усіх команд з Росії від турнірів ФІФА та УЄФА.

Петраков цілком підтримує бан російських команд, які мовчанням сприяють злочинам режиму Путіна.

До слова Чому ви сидите обісрані, – Ярмоленко звернувся до російських футболістів

"Нехай тепер російські клуби грають між собою, заслужили. Нічого не говорять, лише ФІФА, УЄФА критикують. Мабуть, треба щось робити, а не сидіти, склавши руки, нічого не казати. Запхали свої язики в дупу і нічого не говорять. Нехай сюди приїдуть, подивляться, що вони зробили з нашою країною", – почав він.

Петраков прокоментував свою позицію щодо відмови спілкування російською:

Не кривитиму душею, я розмовляв російською 64 роки, але зараз буду робити все можливе, щоб розмовляти українською мовою. Буде десь суржик, але, думаю, ніхто на мене ображатися не стане. Коли очолив збірну, я з першого дня намагався розмовляти українською і буду продовжувати. Не хочу навіть розмовляти російською.

Також Олександр Васильович розповів про те, що перебуває на зв'язку зі своїми підопічними:

"Вчора я розмовляв з гравцями збірної. Не говоритиму на камеру, хто де перебуває. Ярмоленко дзвонив мені. У всіх хлопців шок, що таке трапилося. Я сам в шоці. Пишаюся нашою нацією, нашими Збройними силами. Хлопці таке роблять… Щось неймовірне. Дай, Боже, їм здоров'я, щоб діти були живі".

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