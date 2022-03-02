Ярмоленко обурений мовчанням російських футболістів, які мають вплив та авторитет на населення.

До слова Якщо буде геть важко – підуть й футболісти, підніму, нах*й, всіх, – президент Інгульця

"Я народився у Пітері, але виріс в Україні та вважаю себе українцем на всі 100 відсотків. У мене є питання до гравців збірної Росії з футболу: "Хлопці, чому ви сидите, як обісрані, і нічого не кажете?" У нас у країні вбивають людей, вбивають наших дружин, матерів, дітей, а ви нічого не кажете, нічого не коментуєте. Скажіть, будь ласка, що вам буде за те, якщо ви всі разом об'єднаєтесь та покажете людям, що відбувається дійсно у нас у країні?" – почав він.

Андрій закликав футболістів не мовчати та "показати свої яйця".

"Багатьох із вас я знаю, з багатьма знайомими і ви всі мені казали, що так не повинно бути, що ваш президент робить неправильно. Хлопці, ви маєте вплив на людей, покажіть це, я прошу вас, будь ласка. Я знаю, що деякі з вас люблять показувати свої яйця на камеру, але тепер настав час показати яйця у реальному житті", – сказав Ярмоленко.

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