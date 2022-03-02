Петраков полностью поддерживает бан российских команд, которые молчанием способствуют преступлениям режима Путина.

К слову Почему вы сидите оборванные, – Ярмоленко обратился к российским футболистам

"Пусть теперь российские клубы играют между собой, заслужили. Ничего не говорят, только ФИФА, УЕФА критикуют. Наверное, нужно что-то делать, а не сидеть, сложа руки, ничего не говорить. Запихали свои языки в задницу и ничего не говорят. Пусть сюда приедут, посмотрят, что они сделали с нашей страной", – сказал он.

Петраков прокомментировал свою позицию по поводу отказа общения на русском:

Не буду кривить душой, я говорил по-русски 64 года, но сейчас буду делать все возможное, чтобы разговаривать на украинском языке. Будет где-нибудь суржик, но, думаю, никто на меня обижаться не станет. Когда возглавил сборную, я с первого дня пытался разговаривать на украинском и буду продолжать. Не хочу даже разговаривать на русском.

Также Александр Васильевич рассказал о том, что находится на связи со своими подопечными:

"Вчера я разговаривал с игроками сборной. Не буду говорить на камеру, кто где находится. Ярмоленко звонил мне. У всех ребят шок, что случилось. Я сам в шоке. Горжусь нашей нацией, нашими Вооруженными силами. Ребята такое делают... Что-то невероятное. Дай, Боже, им здоровье, чтобы дети были живы".

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