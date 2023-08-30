Напередодні колишня українська тенісистка оголосила, що US Open стане її останнім турніром у кар'єрі. Попри те, що спортсменці лише 30 років, Заневська прийняла таке рішення через хронічні проблеми зі спиною, які турбували її впродовж останніх чотирьох років.

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Змінила громадянство, але залишилася українкою

На старті останнього турніру в кар'єрі Марини Заневської жеребкування її звело з "нейтральною" тенісисткою з Білорусі Ариною Сабалєнка. Для одеситки це була третя участь в основній сітці на US Open. Найкращим результатом на американському "мейджорі" став турнір у 2022 році, де Марина зіграла у другому колі змагань.

Матч суперниць завершився перемогою другої ракетки світу з рахунком 6:3, 6:2. Після завершення поєдинку бельгійка українського походження, яка з початку повномасштабного вторгнення грає з синьо-жовтою стрічкою на голові, продемонструвала свою громадянську позицію. Вона відмовилася тиснути руку суперниці, яка продовжує їздити в Росію та постійно жаліється, що її запитують про війну.

Дивіться відео з проявом громадянської позиції Марини Заневської

через проблеми зі спиною впродовж останніх чотирьох років, вона вирішила завершити виступи після американського мейджора.

Цікаво. Україну на US Open в основній сітці представляють 5 спортсменок. До другого кола пробилися Леся Цуренко та Еліна Світоліна. Свої матчі вони зіграють 31 серпня.

Що відомо про Марину Заневську