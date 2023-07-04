Кривдницею колишньої українки була чешка Барбора Стрицова. Поєдинок першого кола Вімблдону-2023 тривав два сети та закінчився на користь чеської тенісистки – 6:1, 7:5.

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Закінчить кар'єру у 29 років

Після матчу стало відомо, що ця зустріч могла стати останньою для Марини Заневської на найстарішому турнірі у Лондоні.

Колишній тенісист із Бельгії Філіп Девульф повідомив, що бельгійка може закінчити професійну кар'єру вкінці поточного сезону. Все через проблеми зі здоров'ям, які можуть перешкодити Заневській продовжити кар'єру тенісистки.

Наразі Марина не хоче публічно оголошувати це складне для себе рішення.

Марина Заневська зіграла (швидше за все) свій останній Вімблдон. Потрібно диво вилікувати її проблеми зі спиною, і, ймовірно, вона завершить свою кар'єру в кінці цього сезону. Не хоче говорити про це вголос, але прийняла рішення для себе. Тяжко, у 29 років…,

– написав Девульф.

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