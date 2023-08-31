Не могла розчарувати родину: ексукраїнська тенісистка пояснила відмову тиснути руку білорусці

У середу, 30 серпня, бельгійська тенісистка українського походження Марина Заневська закінчила свою кар'єру. Останнім матчем для неї стала зустріч на US Open із білоруською тенісисткою Ариною Сабалєнка.

Гра закінчилася перемогою другої ракетки світу. Після матчу вона збиралася потиснути руку уродженці Одеси, проте Марина Заневська проявила громадянську позицію та відмовилася це робити.

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Демонстрація проукраїнської позиції

Бельгійська тенісистка, яка народилася в Україні та до 2016 року виступала за рідну країну, пояснила, чому не потисла руку білорусці Арині Сабалєнка. Вона сказала, що поважає суперницю, як тенісистку, але прийняла для себе таке рішення через пасивну позицію другої ракетки світу щодо війни. За словами Заневської, вона не засуджує білоруску, але руку їй тиснути було б неправильно.

Знаю, що виступаю за Бельгію, але вся моя сім'я в Україні. Члени моєї родини знаходяться на фронті. Потиснути їй руку – це все одно, що плюнути їм в обличчя. Це був не найкращий спосіб залишити корт, тому що люди освистували мене, але я була до цього готова. Я залишаю світ тенісу з високо піднятою головою та відчуттям, що зробила щось заради доброї справи,

– сказала Заневська.