Замість лука – зброя: як українські спортсмени стали боронити Україну – відео

1 березня 2022 , 12:15
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Джерело:

фейсбук Генштабу ЗСУ

Збройна агресія й війна Росії проти України об'єднала весь український народ. Всі хочуть боронити свою землю і насамперед бажають вибити ворога з рідної землі.

Спортсмени боронять державу

Свою громадянську позицію чітко висловлюють як пересічні люди, так і відомі політики, журналісти, митці, спортсмени. Зокрема, і львівські армійські спортсмени, які ще недавно виборювали олімпійські нагороди, були чемпіонами та призерами чемпіонатів Європи та світу.

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Тепер вони взяли до рук справжню зброю і виголошують свою громадянську позицію.

Спортсмени доєднуються до української армії

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Автор: Юрій Семенюк