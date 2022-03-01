Замість лука – зброя: як українські спортсмени стали боронити Україну – відео
1 березня 2022 , 12:15Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Збройна агресія й війна Росії проти України об'єднала весь український народ. Всі хочуть боронити свою землю і насамперед бажають вибити ворога з рідної землі.
Спортсмени боронять державу
Свою громадянську позицію чітко висловлюють як пересічні люди, так і відомі політики, журналісти, митці, спортсмени. Зокрема, і львівські армійські спортсмени, які ще недавно виборювали олімпійські нагороди, були чемпіонами та призерами чемпіонатів Європи та світу.
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Тепер вони взяли до рук справжню зброю і виголошують свою громадянську позицію.
Спортсмени доєднуються до української армії
- Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний та лижний двоєборець Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі.
- Ряди територіальної оборони міст поповнили ексфутболіст Михайло Кополовець та боксер Василь Ломаченко.
- Олександр Усик також не збирається покидати Україну та прийняв рішення допомогти місцевій армії. Боксер взяв до рук зброю.
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