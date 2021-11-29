За інформацією журналіста Олександра Денисова, вони вже близькі до укладання угоди. Нині власник Чорноморця – Леонід Клімов.
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"З тієї інформації, що я маю, нові власники не бачать утримання команди на базі орендованих гравців, а готові будувати команду за рахунок клубних вихованців. Також мова йде про формування абсолютно нової команди. Зараз все залежить від того, яку ціль ставитимуть перед командою нові власники. І від того залежить, який бюджет витрачатиметься на команду і трансфери", – розповів Денисов.
Хто такі Кауфман та Грановський
Бізнесменам належить Одеський аеропорт, готелі Лондонська, Брістоль, Пасаж та київський Президент-готель, також тютюнова компанія Тедіс.
Кауфман та Грановський мають у планах повністю оновити склад команди, відмовитися від орендованих та зробити ставку на вихованців.
- Цього сезону УПЛ Чорноморець посідає 13-те місце у турнірній таблиці, набравши 11 очок.