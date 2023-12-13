Однієї перемоги в ЛЧ вистачило: Трубін врятував для Бенфіки євровесну – відеоогляд

У вівторок, 12 грудня, відбулась перша частина матчів 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024. Серед них свій заключний поєдинок етапу провела Бенфіка Анатолія Трубіна.

На щастя, для прихильників українського голкіпера та безпосередньо Бенфіки команда змогла зібратись та в останньому турі врятуватись від ганебного вильоту із єврокубків. "Орли" здобули свою першу перемогу у груповому раунді у виїзному матчі проти РБ Зальцбурга 1:3, повідомляє 24 Канал.

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"Орли" врятувались від ганьби

Ворота португальського клубу традиційно захищав Анатолій Трубін. У першому таймі "орли" двічі відзначились у воротах господарів. Спершу Ді Марія відкрив рахунок у зустрічі, а вже під завісу тайму Сілва подвоїв перевагу гостей 0:2.

Майже на старті другого тайму Зальцбург відквитав один м'яч завдяки удару Сучича. Однак у компенсований до поєдинку час "орли" дотиснули суперника. Після голу Кабрала рахунок вже став 1:3 на користь Бенфіки.

Фінальний свисток зафіксував перемогу клубу Трубіна, яка дозволила "орлам" вийти на третє місце групи "D", випередивши все той же Зальцбург (хоча в обох клубів по 4 бали, але у португальців краща додаткова статистика). Бенфіка дивом врятувала собі єврокубкову весну, яку продовжить у плей-оф Ліги Європи.

У Лізі чемпіонів із цього квартету залишились Реал Сосьєдад та Інтер, у яких по 12 очок відповідно.

До слова. Для 22-річного українського голкіпера ця гра стала 17-ю, у яких пропустив 16 голів та відіграв 6 матчів на нуль. Трубін відстояв в усіх поєдинках Бенфіки у груповому раунді ЛЧ.

РБ Зальцбург – Бенфіка: відеоогляд матчу