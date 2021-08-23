Залишив тобі команду у вісімці найсильніших, – про що Шевченко говорив з Петраковим
Джерело:"Великий футбол"
Олександр Петраков став наступником Андрія Шевченка у збірній України, хоча поки з приставкою "виконувач обов'язків". Новий керманич "синьо-жовтих" розповів про розмову із Шевченком.
Петраков: Можу сказати відверто – величезне дякую Шевченку
Петраков зазначив, що зателефонував Шевченку та по-дружньому поговорив з колишнім наставником команди. Петраков подякував Шевченку та його тренерському штабу.
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Я Шевченку зателефонував, ми з ним по-дружньому поговорили. Можу сказати відверто – величезне дякую Андрію, Андреа Мальдері, Мауро Тассотті за виконану за 5 років роботу,
– сказав Петраков.
Тренер розповів, що штаб Шевченка постійно ділився з ним досвідом.
"Вони з нами ділилися думкою, вони такі, доступні хлопці. Ділилися з нами своїм досвідом, тренувальними заняттями, щось я взяв, щось своє, тому дякую", – зазначив тренер.
Також Петраков розповів, що Шевченко пожартував, мовляв, передав йому команду у вісімці найкращих у Європі. Україна дійшла до чвертьфіналу на Євро-2020.
Андрій мені сказав: "Васильович, а я тобі команду залишив у вісімці найсильніших". А він має рацію. Кажу: "Так, Андрій, ти маєш рацію",
– розповів Петраков.
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