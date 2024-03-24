У суботу, 23 березня, в Лондоні пройшов топовий товариський матч. Місцева збірна Англії приймала п'ятиразового чемпіона світу Бразилію в рамках підготовки до Євро-2024, пише 24 канал.

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"Дідівщина" в Реалі

Гості з Південної Америки перемогли з рахунком 1:0 завдяки голу 17-річного Ендріка в кінці зустрічі. Зірка Палмейраса влітку має перебратися в мадридський Реал за 45 мільйонів євро. Після матчу стався курйозний епізод за його участі.

До Ендріка підійшов лідер збірної Англії та Реала Джуд Беллінгем, щоб привітатися. Втім бразилець був зайнятий обіймами з кимось іншим. Оскільки Джуд не мав наміру чекати, він виписав гравцю поки що Палмейраса смачний ляпас. Після цього хлопці таки привітали один одного.

Відео зустрічі Беллінгема та Ендріка:

Нагадаємо, що на Євро-2024 Англія потрапила в групу С, де протистоятиме Данії, Сербії та Словенії. Турнір пройде з 14 червня по 14 липня цього року в Німеччині.

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До слова, цього ж літа Бразилія братиме участь на Кубку Америки, який пройде з 20 червня по 14 липня в США. Команда Дорівала Жуніора на груповій стадії гратиме проти Колумбії, Парагвая та Коста-Ріки.