І ось, нарешті, ця історія добігла логічного завершення. За інформацією авторитетного іспанського видання, форвард підписав контракт з Реалом.

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Перемовини були дуже швидкими

Зазначається, що на наступний день після закінчення угоди з ПСЖ, яка діє до 30 червня 2024 року, набере чинність офіційний контракт із "вершковими". Він буде розрахований на 5 років.

У Мадриді відчували певну образу на футболіста за те, що він не перейшов у Реал у 2022 році, коли вже була досягнута усна домовленість, тому вели перемовини без особливого ентузіазму та не пропонували космічні умови. Керівництво "вершкових" поставило конкретне запитання "так чи ні?", і француз без вагань погодився.

Зарплата Мбаппе в "королівському клубі" буде в діапазоні від 15 до 20 мільйонів євро чистими та передбачатиме додаткові бонуси, раніше мадридці пропонували 26 мільйонів. Підписний бонус також буде значно меншим – зі 130 він змінився на 50 мільйонів.

Повідомляється, що єдиною розбіжністю в досить простих переговорах були іміджеві права, але сторони змогли домовитися.

Цікаво. У Реалі декілька гравців уже в курсі від Флорентіно Переса, що француз у новому сезоні стане футболістом "вершкових". Йому планують віддати культовий десятий номер, під яким грає Лука Модрич, хорват після закінчення нинішньої кампанії з великою ймовірністю залишить Мадрид.

У сезоні-2023/2024 Кіліан Мбаппе відзначився 32 голами та 7 асистами у 31 матчі за ПСЖ у всіх турнірах.