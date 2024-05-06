У Жироні розповіли, чи залишаться двоє українців у клубі

Нещодавно з'явилась інформація, що Артем Довбик та Віктор Циганков можуть покинути Жирону. Мічел Санчес прокоментував ці чутки.

У суботу, 4 травня, в межах 34-го туру Ла Ліги зустрілися Жирона та Барселона. Артем Довбик допоміг команді перемогти з рахунком 4:2, а от гру Віктора Циганкова оцінили не надто позитивно.

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Чи залишаться українці в Жироні

Тренер "каталонців" Мічел Санчес прагне зберегти українців у команді. Зокрема він також закрив питання Савіньйо і Гарсії Алейша.

Я думаю, що українці залишаться, тому що у них є контракти. Сподіваюся, що Савіньйо теж буде з ними. Він найкращий гравець, який у мене коли-небудь був. Не пригадую, кому він належить, Труа чи Ман Сіті, але точно знаю, що це наш гравець.

– розповів Мічел.

Алейш так само залишається в Жироні, оскільки в нього теж контракт. Санчес сподівається, що він продовжить виступи в Жироні.

Артем Довбик у сезоні-2023/2024 провів за Жирону 37 матчів, у яких забив 21 гол і віддав 8 гольових передач. Водночас Віктор Циганков провів 30 матчів, де забив 6 голів і віддав 4 асисти. Нагадаємо, що деякий час Циганков пропустив через травму.

Варто зазначити, що контракт Віктора Циганкова розрахований до літа 2027-го. У Довбика угода з Жироною завершується роком пізніше.