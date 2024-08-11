Онлайн-трансляція церемонії закриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі

Літні Олімпійські ігри в Парижі добігли до свого завершення. 17-денний спортивний марафон подарував уболівальникам незабутні емоції.

У неділю, 11 серпня, у передмісті Парижа Сен-Дені відбудеться офіційна церемонія закриття ХХХIII літніх Олімпійських ігор-2024. Урочистий захід проходитиме на стадіоні "Стад де Франс", пише 24 Канал.

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Підсумки Олімпійських ігор

Олімпіада в Парижі тривала з 26 липня до 11 серпня. У змаганнях взяли участь 10 500 атлетів з 206 країн світу. На Іграх-2024 було розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.

Збірна України була представлена на Олімпіаді 140 атлетами, які змагалися у 23 видах спорту. Наші спортсмени везуть додому 12 нагород: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові.

Що буде на церемонії закриття Олімпіади

Відкриття Олімпійських ігор в Парижі стало темою номер один у світі. Яскраве шоу запам'яталося незабутнім парадом команд на річці Сена. Оригінальні перформанси та скандальні вистави ще довго будуть викликати дискусії в суспільстві.

Що ж приготували організатори на церемонію закриття? Сценарій дійства тримається в секреті. Точно відомо, що відбудеться парад спортсменів-учасників Ігор-2024. Очікується виступ мегазірок: Біллі Айліш, Снуп Дог, Бейонсе та Red Hot Chili Peppers.

Крім того, голлівудський актор Том Круз повинен стрибнути з 42-метрового даху стадіону "Стад де Франс". Про це повідомляють інсайдери.

Коли розпочнеться церемонія закриття Олімпіади-2024

Урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор в Парижі стартує о 22:00 за київським часом. 24 Канал проведе онлайн-трансляцію яскравого заходу. До вашої уваги будуть опубліковані найцікавіші фото та відео з події.

Онлайн-трансляція церемонії закриття ХХХIII літніх Олімпійських ігор