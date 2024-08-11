В воскресенье, 11 августа, в пригороде Парижа Сен-Дени состоится официальная церемония закрытия ХХХIII летних Олимпийских игр-2024. Торжественное мероприятие будет проходить на стадионе "Стад де Франс", пишет 24 Канал.

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Итоги Олимпийских игр

Олимпиада в Париже продолжалась с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях приняли участие 10 500 атлетов из 206 стран мира. На Играх-2024 было разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Сборная Украины была представлена на Олимпиаде 140 атлетами, которые соревновались в 23 видах спорта. Наши спортсмены везут домой 12 наград: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.

Что будет на церемонии закрытия Олимпиады

Открытие Олимпийских игр в Париже стало темой номер один в мире. Яркое шоу запомнилось незабываемым парадом команд на реке Сена. Оригинальные перформансы и скандальные представления еще долго будут вызывать дискуссии в обществе.

Что же приготовили организаторы на церемонию закрытия? Сценарий действа держится в секрете. Точно известно, что состоится парад спортсменов-участников Игр-2024. Ожидается выступление мегазвезд: Билли Айлиш, Снуп Дог, Бейонсе и Red Hot Chili Peppers.

Кроме того, голливудский актер Том Круз должен прыгнуть с 42-метровой крыши стадиона "Стад де Франс". Об этом сообщают инсайдеры.

Когда начнется церемония закрытия Олимпиады-2024

Торжественная церемония закрытия летних Олимпийских игр в Париже стартует в 22:00 по киевскому времени. 24 Канал проведет онлайн-трансляцию яркого мероприятия. Вашему вниманию будут опубликованы самые интересные фото и видео с события.

Онлайн-трансляция церемонии закрытия ХХХIII летних Олимпийских игр