На заклик відгукнулись наразі Кабо-Верде та Гвінея-Бісау. Перша змінить назву Національного стадіону на арену імені Пеле. Щодо Гвінеї-Бісау, то місцевий стадіон міста Бафата буде теж носити ім'я легендарного футболіста.

​До теми В кожній країні буде стадіон на честь Пеле: президент ФІФА виступив з ініціативою

Наразі лише два стадіони

Однак це лише "крапля у морі" серед тих країн до яких звернувся Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, що президент ФІФА вляпався у скандал. Інфантіно приїхав на прощання з "Королем футболу", серце якого перестало битись 29 грудня 2022 року після довгої боротьби з раком. Навіть операція, яку він переніс восени 2021 року, не допомогла Пеле. З часом перестала й діяти хімієтерапія. Останні дні свого життя нападник збірної Бразилії провів у лікарняній палаті.

Інфантіно вирішив виділитись серед декілька десятків тисяч людей, які пішли провести в останню путь триразового чемпіона світу. Очільник міжнародного футболу посміхався, не цурався весело спілкуватись з іншими гостями та навіть робив із ними селфі біля відкритої труни Пеле.

Інфантіно вкотре показав свою невихованість та довів, якою "прикрою" людиною він виріс.

Це вже далеко не перша негативна витівка одіозного президента ФІФА. Інфантіно закликав Україну та Росію припинити вогонь, а після чого звернення ФІФА не дозволила Володимиру Зеленському виступити із закликом до миру перед фіналом ЧС-2022 з футболу.