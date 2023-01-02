Футбольний світ прощається з "Королем футболу". У вівторок, 3 січня, легендарний футболіст буде похований на цвинтарі Memorial Necropole Ecumenica в Сантосі.

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У кожній країні світу з'явиться стадіон на честь Пеле

На церемонію прощання з єдиним триразовим чемпіоном світу прибув президент ФІФА Джанні Інфантіно. В інтерв'ю журналістам він розповів, як організація планує вшанувати пам'ять Пеле.

"Я відчуваю багато емоцій. Дуже сумно, але при цьому я посміхаюся, бо Пеле подарував нам багато посмішок. Ми вшануємо пам'ять короля. Просимо усі країни світу організувати хвилину мовчання перед іграми.

Крім того, ми просимо всі країни світу назвати хоча б один стадіон на честь Пеле, щоб діти знали, наскільки він важливий", – заявив Інфантіно.

Якщо ініціативу президента ФІФА підтримають всі країни, тоді стадіон на честь бразильця може з'явитися і в Україні.

Церемонія прощання з "Королем футболу" триватиме 24 години – від 10:00 2 січня до 10:00 3 січня. Після цього 3 січня труну з тілом Пеле пронесуть вулицями міста. Поховають легенду на цвинтарі Memorial Necropole Ecumenica. Там церемонія поховання буде доступна лише для рідних та близьких Пеле.