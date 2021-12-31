Качараба перейшов до Славії в січні 2021 року в оренду зі Слована. І допоміг команді здобути чемпіонський титул.

В сезоні 2021/2022 він став основним гравцем команди, провівши 14 матчів в чемпіонаті Чехії. Цих ігор могло бути більше, якби не травма – в матчі проти німецького Уніон Берлін йому зламали виличну дугу на обличчі. Тому згодом матчі він проводив в захисній масці.

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Оренда закінчувалася 31 грудня 2021 року. Але Славія мала можливість викупити його контракт, чим і скористалася. Перехід гравця обійшовся клубу у 20 мільйонів чеських крон (800 тисяч євро).

26-річний Качараба підписав контракт на три роки – до грудня 2024 року.

При цьому в послугах гравця зацікавлені й інші клуби, в тому числі з США та Німеччини.