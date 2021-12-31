Качараба перешел в Славию в январе 2021 года в аренду из Слована. И помог команде получить чемпионский титул.

В сезоне 2021/2022 он стал основным игроком команды, проведя 14 матчей в чемпионате Чехии. Этих игр могло быть больше, если бы не травма – в матче против немецкого Унион Берлин ему сломали скуловую дугу на лице. Поэтому впоследствии матчи он проводил в защитной маске.

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Аренда заканчивалась 31 декабря 2021 года. Но Славия имела возможность выкупить его контракт, чем и воспользовалась. Переход игрока обошелся клубу в 20 миллионов чешских крон (800 тысяч евро).

26-летний Качараба подписал контракт на три года – до декабря 2024 года.

При этом в услугах игрока заинтересованы и другие клубы, в том числе из США и Германии.