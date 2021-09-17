На 53-й хвилині футболіст покинув поле через перелом виличної дуги.
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Перше обстеження показало, що 26-річний гравець пропустить щонайменше 4-6 тижнів.
Славія – Уніон: коротко про матч
- Захисник господарів Ба відкрив рахунок в матчі. З 39-ї хвилини команди грали в нерівних складах - видалення на рахунку Йеккеля у німців.
- Українець Тарас Качараба був замінений на 53-й хвилині. У меншості Уніону вдалося відігратися – гол на рахунку Беренса. Але в кінцівці матчу Славія зуміла дотиснути гостей і здобула перемогу в матчі – по голу в актив записали Кухта і Шранц.