За Славію у нинішній першості Качараба провів 14 матчів, і його середня оцінка від InStat складає 263 бали. Це майже на 10 пунктів більше, ніж у найближчих переслідувачів – півзахисника Лукаша Гарасліна та захисника Давіда Ганцко, які виступають за Спарту.

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Окрім того, Тарас Качараба також входить до десятки найкращих гравців чеської ліги за точністю передач (88%). Такий же показник у ще одного українського футболіста – захисника Максима Таловєрова, який захищає кольори Ческе-Будейовіце. При цьому що Таловєров може перейти саме до Славії, якщо команда Качараба покине клуб. Адже в його послугах зацікавлені клуби з Німеччини, Бельгії та США.

Варто додати, що 26-річний Качараба в 2021 році дебютував за національну збірну України. Він вийшов у старті на товариський матч проти Чехії.

Окрім 14 матчів в чемпіонаті Чехії, де захисник відзначився одним забитим голом, Качараба також зіграв два матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів та ще п'ять ігор на груповому етапі Ліги конференцій. Ще один матч він провів в Кубку Чехії.

При цьому Качараба виступає в Славії на правах оренди. Права на нього належать Словану. Оренда закінчується 31 грудня 2021 року. А контракт зі Слованом – 30 липня 2022 року. Transfermartk оцінює гравця у 800 тисяч євро.