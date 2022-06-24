Захисник збірної Колумбії забив божевільний гол із власної частини поля: неймовірне відео

24 червня 2022 , 11:18
Читать новость на русском

Атлетіко Насьйональ 23 червня зіграло перший домашній матч фіналу Апертури. Господарі зустрічі здобули переконливу перемогу.

Шалена гармата від захисника

Перша частина матчу проти Депортес Толіма закінчилась мировою 1:1. Лише на 71-й хвилині зустрічі господарям вдалось вийти уперед в рахунку завдяки неймовірному голу від захисника Єрсона Кандело, пише 24 канал.

Цікаво прочитати Шахтар може залишитись без легіонерів: ніхто з них не повернеться в Україну

Правий оборонець Атлетіко забрав м'яч у суперника та зі своєї частини поля наважився на удар. М'яч залетів за комірець голкіперу гостей. Радості Кандело не було меж. Такі голи залітають дуже рідко.

Відео голу Кандело

Вже у компенсований до матчу час Атлетіко збільшило перевагу у рахунку. Третій гол Атлетіко забив Андрес Андраде. У підсумку – 3:1, перемога Атлетіко Насьйональ.

Матч-відповідь на полі Депортес Толіма відбудеться у ніч на 27 червня за київським часом.

Що відомо про автора шаленого голу

  • 30-річний правий захисник виступає за колумбійський Атлетіко Насьйональ із 2018 року.
  • Кандело провів один матч за збірну Колумбії. Захисник за сезон-2021/2022 відіграв вже 24 поєдинки, у яких відзначився одним голом та трьома асистами.
  • Контракт Кандело з клубом розрахований до кінця 2023-го.
Автор: Софія Кулай