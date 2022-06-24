Захисник збірної Колумбії забив божевільний гол із власної частини поля: неймовірне відео
Атлетіко Насьйональ 23 червня зіграло перший домашній матч фіналу Апертури. Господарі зустрічі здобули переконливу перемогу.
Шалена гармата від захисника
Перша частина матчу проти Депортес Толіма закінчилась мировою 1:1. Лише на 71-й хвилині зустрічі господарям вдалось вийти уперед в рахунку завдяки неймовірному голу від захисника Єрсона Кандело, пише 24 канал.
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Правий оборонець Атлетіко забрав м'яч у суперника та зі своєї частини поля наважився на удар. М'яч залетів за комірець голкіперу гостей. Радості Кандело не було меж. Такі голи залітають дуже рідко.
Відео голу Кандело
Вже у компенсований до матчу час Атлетіко збільшило перевагу у рахунку. Третій гол Атлетіко забив Андрес Андраде. У підсумку – 3:1, перемога Атлетіко Насьйональ.
Матч-відповідь на полі Депортес Толіма відбудеться у ніч на 27 червня за київським часом.
Що відомо про автора шаленого голу
- 30-річний правий захисник виступає за колумбійський Атлетіко Насьйональ із 2018 року.
- Кандело провів один матч за збірну Колумбії. Захисник за сезон-2021/2022 відіграв вже 24 поєдинки, у яких відзначився одним голом та трьома асистами.
- Контракт Кандело з клубом розрахований до кінця 2023-го.