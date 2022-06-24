Шалена гармата від захисника

Перша частина матчу проти Депортес Толіма закінчилась мировою 1:1. Лише на 71-й хвилині зустрічі господарям вдалось вийти уперед в рахунку завдяки неймовірному голу від захисника Єрсона Кандело, пише 24 канал.

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Правий оборонець Атлетіко забрав м'яч у суперника та зі своєї частини поля наважився на удар. М'яч залетів за комірець голкіперу гостей. Радості Кандело не було меж. Такі голи залітають дуже рідко.

Відео голу Кандело

Вже у компенсований до матчу час Атлетіко збільшило перевагу у рахунку. Третій гол Атлетіко забив Андрес Андраде. У підсумку – 3:1, перемога Атлетіко Насьйональ.

Матч-відповідь на полі Депортес Толіма відбудеться у ніч на 27 червня за київським часом.

Що відомо про автора шаленого голу