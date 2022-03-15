Бондар: Намагаємось максимально допомагати солдатам

Валерій Бондар висловив свою думку про війну у рідній Україні, яку 24 лютого розв'язала російська орда. Захисник "гірників" розповів, що його родина залишилась в Україні, але розкидана одразу по декількох містах.

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Футболіст не виїхав та не "забив" на земляків. Бондар із дружиною активно допомагають тваринам, ЗСУ та людям, які втратили свої домівки через війну.

"Наша сім'я зараз розкидана по різних місцях: ми з дружиною – в одному місті, батьки, брати, сестри – в інших. Намагаємось максимально допомагати солдатам: купуємо все необхідне. Загалом займаємося волонтерством і всіляко намагаємось допомагати біженцям, дітям, пенсіонерам, тваринам. Купуємо харчові продукти, засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі, відправляємо це все в гарячі точки України", – сказав гравець Шахтаря.

"Кожен має допомагати, як може"

На думку Бондаря, кожен українець зараз воює на своєму фронті. Не потрібно опускати руки, а виходити на роботу, волонтерити та допомагати нашим захисникам. Валерій впевнений у перемозі своєї країни.

Кожен зараз може допомогти: хтось фізично, хтось інформаційно, хтось психологічно, хтось матеріально. Вважаю, кожен має допомагати, як може, і, так би мовити, воювати на своєму фронті. І вже точно не можна стояти осторонь, склавши руки. Українці вже показали, що разом ми – сила! І перемога буде за нами!,

– відповів Бондар.

"Ми стали героями в очах усього світу"

Футболіст зізнався, що йому досі складно повірити у війну в рідній країні. Бондар захоплюється героїзмом та мужністю української армії та народу. Валерій додав, що тепер кожен українець в очах інших народів світу є гером.

"Ми стали героями в очах усього світу. І хочеться подякувати кожному: волонтери, працівники комунальних служб, пожежники, медики – усі громадяни нашої країни, як одне ціле, протистоять тотальному злу. Я впевнений, що єдність нації забезпечить нам перемогу і кожен українець знайде щастя. Слава Україні", – підсумував захисник донеччан.