"Це залишиться з нами назавжди"

Захисник збірної України розповів, як він застав початок війни. Він з родиною був в Україні.

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"Перша реакція: це просто нерозуміння, в це не вірилося. Ми з дружиною підійшли до вікна, нічого не було видно, але чути було вибухи. І всередині – найстрашніше почуття.

Дочка спала, ввімкнув новини, почали збирати якісь речі. Узагалі, просто паніка, стан жахливий. Спустилися в паркінг. Ніч провели під землею, як і багато українців", – сказав Матвієнко.

Футболіст наголосив, що війна проти Росії змінила кожного українця.

"У нас відібрали наші домівки, наше життя. Як можуть минати ці дні? Тільки дякую богові, що ми прокидаємось щодня. Не можу радіти життю, як раніше, взагалі неможливо думати про щось, коли знаєш, що вмирають діти, мирне населення. Ми ніколи не будемо колишніми. Це залишиться з нами назавжди", – заявив гравець "гірників".

Також гравець звернувся до українців.

Війна – важкий час для нашого народу. Проте ми зараз сильні та єдині як ніколи. Кожен готовий допомогти іншій людині – це дуже важливо. Не втрачайте віри, не втрачайте надії. Перемога і лише перемога. Слава Україні. З нами бог! З нами ЗСУ,

– наголосив Матвієнко.