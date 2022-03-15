Бондарь: Стараемся максимально помогать солдатам

Валерий Бондарь высказал свое мнение о войне в родной Украине, которую 24 февраля развязала российская орда. Защитник "горняков" рассказал, что его семья осталась в Украине, но разбросана сразу по нескольким городам.

​Читайте также Не могу радоваться жизни, когда умирают дети, – Николай Матвиенко

Футболист не уехал и не "забил" на земляков. Бондарь с женой активно помогают животным, ВСУ и людям, которые потеряли свои дома из-за войны.

"Наша семья сейчас разбросана по разным местам: мы с женой – в одном городе, родители, братья, сестры – в других. Стараемся максимально помогать солдатам: покупаем все необходимое. В целом занимаемся волонтерством и всячески стараемся помогать беженцам, детям, пенсионерам, животным. Покупаем пищевые продукты, средства гигиены, одежду и другие необходимые вещи, отправляем это все в горячие точки Украины", – сказал игрок Шахтера.

"Каждый должен помогать, как может"

По мнению Бондаря, каждый украинец сейчас сражается на своем фронте. Не нужно опускать руки, а выходить на работу, волонтерить и помогать нашим защитникам. Валерий уверен в победе своей страны.

Каждый сейчас может помочь: кто физически, кто информационно, кто психологически, кто материально. Думаю, каждый должен помогать, как может, и, так сказать, воевать на своем фронте. И уж точно нельзя стоять в стороне, сложа руки. Украинцы уже показали, что вместе мы – сила! И победа будет за нами!,

– ответил Бондарь.

"Мы стали героями в глазах всего мира"

Футболист признался, что ему еще сложно поверить в войну в родной стране. Бондарь восхищается героизмом и мужеством украинской армии и народа. Валерий добавил, что теперь каждый украинец в глазах других народов мира – герой.

"Мы стали героями в глазах всего мира. И хочется поблагодарить каждого: волонтеры, работники коммунальных служб, пожарные, медики – все граждане нашей страны, как одно целое, противостоят тотальному злу. Я уверен, что единство нации обеспечит нам победу и каждый украинец найдет счастье. Слава Украине", – подытожил защитник дончан.