Захисник не лише на футбольному полі: під Харковом загинув Артур Гриценко
26 квітня 2022 , 12:51Читать новость на русском
Війна продовжує забирати життя український захисників. 22 квітня загинув колишній футболіст Артур Гриценко.
Віддав життя за Україну
26 квітня така сумна звістка прийшла у футбольну родину. Артур Гриценко віддав своє життя за Україну у боях проти окупанта під Харковом.
Варто прочитати Продовжують радіти "кривавим трофеям", – Терлюга про жахливий обстріл рідної Одеси
Колишньому футболісту було лише 44 роки. Гриценко служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким українського захисника. Герої не вмирають! Назавжди у нашій пам'яті!
Що відомо про Артура Гриценка
- Випускник відділення футболу "Львівської школи-інтернату спортивного профілю" (тепер – "Львівський фаховий коледж спорту").
- Артур Гриценко був вихованцем житомирського та львівського футболу.
- Виступав зазвичай у західних командах – ФК Львів, Карпати-2, Галичина-Карпати, Газовик-Скала та інші клуби.
Відзначимо, що Харківщина стала одним із епіцентрів наступу загарбників. Також окупанти поступово обстрілюють найближчі райони Харкова, найбільше страждає Північна Салтівка, Салтівка та Олексіївка.