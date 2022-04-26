Віддав життя за Україну

26 квітня така сумна звістка прийшла у футбольну родину. Артур Гриценко віддав своє життя за Україну у боях проти окупанта під Харковом.

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Колишньому футболісту було лише 44 роки. Гриценко служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

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Що відомо про Артура Гриценка

Випускник відділення футболу "Львівської школи-інтернату спортивного профілю" (тепер – "Львівський фаховий коледж спорту").

Артур Гриценко був вихованцем житомирського та львівського футболу.

Виступав зазвичай у західних командах – ФК Львів, Карпати-2, Галичина-Карпати, Газовик-Скала та інші клуби.

Відзначимо, що Харківщина стала одним із епіцентрів наступу загарбників. Також окупанти поступово обстрілюють найближчі райони Харкова, найбільше страждає Північна Салтівка, Салтівка та Олексіївка.

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