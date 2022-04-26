Віддав життя за Україну 26 квітня така сумна звістка прийшла у футбольну родину. Артур Гриценко віддав своє життя за Україну у боях проти окупанта під Харковом. Варто прочитатиПродовжують радіти "кривавим трофеям", – Терлюга про жахливий обстріл рідної Одеси Колишньому футболісту було лише 44 роки. Гриценко служив у95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким українського захисника. Герої не вмирають! Назавжди у нашій пам'яті! Що відомо про Артура Гриценка Випускниквідділення футболу "Львівської школи-інтернату спортивного профілю" (тепер – "Львівський фаховий коледж спорту"). Артур Гриценко був вихованцем житомирського та львівського футболу. Виступав зазвичай у західних командах – ФК Львів, Карпати-2, Галичина-Карпати, Газовик-Скала та інші клуби. Відзначимо, що Харківщина стала одним із епіцентрів наступу загарбників. Також окупанти поступово обстрілюють найближчі райони Харкова, найбільше страждає Північна Салтівка, Салтівка та Олексіївка. Варто побачити – Харків обстріляли з “Ураганів”: жахливі кадри