Отдал жизнь за Украину 26 апреля такое печальное известие пришло в футбольную семью. Артур Гриценко отдал свою жизнь за Украину в боях против оккупанта под Харьковом. Стоит прочесть Продолжают радоваться "кровавым трофеям", – Терлюга об ужасном обстреле родной Одессы Бывшему футболисту было всего 44 года. Гриценко служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Герои не погибают! Навсегда в нашей памяти! Что известно об Артуре Гриценко Выпускник отделения футбола "Львовской школы-интерната спортивного профиля" (теперь – "Львовский профессиональный колледж спорта"). Артур Гриценко был воспитанником житомирского и львовского футбола. Выступал обычно в западных командах – ФК Львов, Карпаты-2, Галичина-Карпаты, Газовик-Скала и другие клубы. Отметим, что Харьковщина стала одним из эпицентров наступления захватчиков. Также кафиры постепенно обстреливают ближайшие районы Харькова, больше всего страдают Северная Салтовка, Салтовка и Алексеевка. Стоит увидеть –Харьков обстреляли из "Ураганов": ужасные кадры