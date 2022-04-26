Отдал жизнь за Украину

26 апреля такое печальное известие пришло в футбольную семью. Артур Гриценко отдал свою жизнь за Украину в боях против оккупанта под Харьковом.

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Бывшему футболисту было всего 44 года. Гриценко служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Герои не погибают! Навсегда в нашей памяти!

Что известно об Артуре Гриценко

Выпускник отделения футбола "Львовской школы-интерната спортивного профиля" (теперь – "Львовский профессиональный колледж спорта").

Артур Гриценко был воспитанником житомирского и львовского футбола.

Выступал обычно в западных командах – ФК Львов, Карпаты-2, Галичина-Карпаты, Газовик-Скала и другие клубы.

Отметим, что Харьковщина стала одним из эпицентров наступления захватчиков. Также кафиры постепенно обстреливают ближайшие районы Харькова, больше всего страдают Северная Салтовка, Салтовка и Алексеевка.

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