"Технічний геній": гравець Арсенала прокоментував свою конкуренцію з Зінченком

Олександр Зінченко отримав комплімент від свого прямого конкурента в Арсеналі. Кіран Тірні розповів, чому програв конкуренцію українцю в минулій кампанії.

У сезоні-2022/2023 Олександр Зінченко був безапеляційно основним лівим захисником Арсенала, якщо не мав проблем зі здоров'ям. Він своєю грою майже не залишав шансів шотландцю, через що той був вимушений піти в оренду для отримання більшої кількості ігрової практики.

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Надзвичайний скіл для крайнього захисника

Захисник "канонірів" Кіран Тірні, який нинішню кампанію проводить в Реал Сосьєдаді, розповів про досвід конкуренції з Олександром Зінченком на позиції лівого інвертованого захисника. Він віддав належне українцю, відзначивши його технічні навички.

"Артета вірив у те, що я зможу грати інвертованого лівого захисника. Він сказав мені це і показав відео з тренувань, щоб довести, що я можу це зробити. Якби мене попросили зробити це в Сосьєдаді, я б зробив це без проблем, оскільки можу це зробити, але ви порівнюєте мене з Зінченком.

Він виховувався як центральний півзахисник. Він технічний геній. Ми обидва абсолютно різні гравці: фізично, технічно, тактично. Ми не схожі ліві захисники, але ми виконували схожу роботу, яка була складнішою для мене, ніж для нього", – сказав Тірні.

. У нинішньому сезоні Олександр Зінченко дещо втратив свої позиції в Арсеналі через травми. Він провів за "канонірів" 34 матчі, у яких забив один гол та віддав 2 асисти, але в останніх 5 поєдинках зіграв лише 19 хвилин. Його чинний контракт діє до 30 червня 2026 року.

Зазначимо, що наступний матч лондонський клуб проведе 12 травня на виїзді проти Манчестер Юнайтед. Стартовий свисток пролунає о 18:30.