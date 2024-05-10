У сезоні-2022/2023 Олександр Зінченко був безапеляційно основним лівим захисником Арсенала, якщо не мав проблем зі здоров'ям. Він своєю грою майже не залишав шансів шотландцю, через що той був вимушений піти в оренду для отримання більшої кількості ігрової практики.
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Надзвичайний скіл для крайнього захисника
Захисник "канонірів" Кіран Тірні, який нинішню кампанію проводить в Реал Сосьєдаді, розповів про досвід конкуренції з Олександром Зінченком на позиції лівого інвертованого захисника. Він віддав належне українцю, відзначивши його технічні навички.
"Артета вірив у те, що я зможу грати інвертованого лівого захисника. Він сказав мені це і показав відео з тренувань, щоб довести, що я можу це зробити. Якби мене попросили зробити це в Сосьєдаді, я б зробив це без проблем, оскільки можу це зробити, але ви порівнюєте мене з Зінченком.
Він виховувався як центральний півзахисник. Він технічний геній. Ми обидва абсолютно різні гравці: фізично, технічно, тактично. Ми не схожі ліві захисники, але ми виконували схожу роботу, яка була складнішою для мене, ніж для нього", – сказав Тірні.
Зазначимо, що наступний матч лондонський клуб проведе 12 травня на виїзді проти Манчестер Юнайтед. Стартовий свисток пролунає о 18:30.