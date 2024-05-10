В сезоне-2022/2023 Александр Зинченко был безапелляционно основным левым защитником Арсенала, если не имел проблем со здоровьем. Он своей игрой почти не оставлял шансов шотландцу, из-за чего тот был вынужден уйти в аренду для получения большего количества игровой практики.
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Чрезвычайный скилл для крайнего защитника
Защитник "канониров" Киран Тирни, который нынешнюю кампанию проводит в Реал Сосьедаде, рассказал об опыте конкуренции с Александром Зинченком на позиции левого инвертированного защитника. Он отдал должное украинцу, отметив его технические навыки.
"Артета верил в то, что я смогу играть инвертированного левого защитника. Он сказал мне это и показал видео с тренировок, чтобы доказать, что я могу это сделать. Если бы меня попросили сделать это в Сосьедаде, я бы сделал это без проблем, поскольку могу это сделать, но вы сравниваете меня с Зинченком.
Он воспитывался как центральный полузащитник. Он техничный гений. Мы оба абсолютно разные игроки: физически, технически, тактически. Мы не похожие левые защитники, но мы выполняли похожую работу, которая была сложнее для меня, чем для него", – сказал Тирни.
Отметим, что следующий матч лондонский клуб проведет 12 мая на выезде против Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.