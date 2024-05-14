Найближчою до здобуття олімпійської ліцензії була українська борчиня Аліна Грушина, яка виступає у ваговій категорії до 57 кілограмів. У вирішальній сутичці вона перемогла італійку Аврору Руссо (4:2).

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Скандальне суддівство позбавило збірну України ліцензії

Однак одразу після закінчення поєдинку італійська сторона подала протест. На їхню думку, українка тричі порушила правила, хапаючи суперницю за волосся.

У підсумку судді задовольнили запит італійців. Рахунок сутички став 4:3 на користь Грушиної. Проте через третє попередження українська борчиня отримала дискваліфікацію та втратила ліцензію на Олімпіаду-2024. Тож в Париж поїде Руссо, а не Грушина.

Асоціація спортивної боротьби України повідомила, що на результат ліцензійної сутички був поданий протест. Українську спортсменку через необ'єктивне суддівство позбавили заслуженої перемоги.

Аліну Грушину цинічно засудили. Це всі бачили. Тут складно знайти пояснення та аргументи. Такого, напевне, ще не було. Завжди трапляються помилки, але тут просто перемогу вкрали. Були різні результати, але коли є повна домінація, коли борець в чисту перемагає суперницю (а Грушина була сильнішою за італійку на голову чи навіть на дві) – просто взяти і ось так зробити – це треба вміти. Це неможливо пояснити. Грушину просто засудили,

– заявили в Асоціації спортивної боротьби України.

Зазначимо, що опротестувати результат поєдинку буде дуже складно. Наша команда може лише розраховувати, що Аліні Грушиній повернуть олімпійську ліцензію.

Що відомо про Аліну Грушину