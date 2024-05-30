За нього мали змагатися Філіп Хргович і Даніель Дюбуа. Вони проведуть бій 1 червня.

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Хргович розкритикував Усика

Проте наразі досі невідомо, чи буде цей поєдинок титульним. Команда Олександра Усика звернулася до IBF з проханням зробити виняток із правила, щоб зберегти пояс, що є розповсюдженою практикою в таких випадках.

На такі дії негативно відреагував Філіп Хргович. Він є обов'язковим претендентом на звання чемпіона світу за версією IBF.

Вважаю, що саме я маю битися за чемпіонський титул IBF. В Усика було дуже багато винятків. Я чекав на свій шанс аж три роки, він з Тайсоном провів бій за звання абсолютного чемпіона світу, після якого мені обіцяли титульний бій,

– сказав хорват.

В інтерв'ю для Pro Boxing Fans він також додав, що все ж таки сподівається на відмову IBF щодо звернення Усика й заявив, що українець тепер має мати прізвисько, яким він сам до цього називав Тайсона Ф'юрі.

Наскільки я знаю титул IBF стоятиме на кону мого бою з Дюбуа, мені так обіцяли. Усик став жадібним пузом. Настала моя черга,

– сказав Хргович.

Зазначимо, що раніше відомий промоутер Едді Хірн розповів, що поєдинок Хргович – Дюбуа навряд чи буде титульним.

Короткі відомості про Філіпа Хрговича