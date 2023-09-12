"Був моєю опорою": на фронті загинув брат голкіпера Шахтаря і збірної України Сергій Різник

Війна проти Росії продовжує забирати життя найкращих українців, які мужньо пішли захищати країну від ворога. Одним із таких героїв, який вже на небі, став Сергій Різник, брат голкіпера Шахтаря Дмитра Різника.

12 вересня у соцмережі Дмитра Різника з'явилась жахлива новина – за незалежність України загинув його брат Сергій. Футболіст донецького клубу зворушив своїх підписників прощальними словами до брата.

Читайте також Назавжди в строю: на війні загинув майстер спорту Олександр Котинін

Різник: Рідненький, для тебе війна скінчилась

Голкіпер Шахтаря розповів, що саме Сергій виростив його та завжди був тією людиною, яка була поруч у радісні та погані моменти в житті. Дмитро назвав свого старшого брата своєю опорою, яка пішла з цього світу, але у ролі Героя України.

Рідненький, для тебе війна скінчилась.. Мені боляче і страшно це усвідомлювати, що ти пішов, але пішов Героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре і погано! І будеш поруч тепер назавжди! Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава,

– написав у пості воротар донеччан.

Донецький Шахтар першим висловив свої співчуття Дмитру та його родині з приводу смерті старшого брата.

Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття родині та близьким Сергія Різника, який віддав своє життя за незалежність та свободу України. Назавжди Герой нашої країни!

Суспільне повідомило, що молодший сержант Сергій Різник, який був 1989-го року народження, проживав у Полтаві. Старший брат Дмитра Різника загинув 7 вересня через мінно-вибухову травму, яку отримав поблизу села Новоєгорівка Луганської області.

Це вже друга моторошна звістка із футбольного кола за останні вересневі дні. 6 вересня стало відомо про смерть на фронті Юрія Дятлюка – брат захисника київського Динамо та збірної України Олександра Тимчика. Боєць загинув ще 3 серпня, але про його згибель повідомили лише через місяць.

Нагадаємо, що після 24 лютого 2022 року в Україні створили спеціальний сайт "Янголи спорту", де публікується коротка інформація про спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабної війни проти Росії.