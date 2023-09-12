12 вересня у соцмережі Дмитра Різника з'явилась жахлива новина – за незалежність України загинув його брат Сергій. Футболіст донецького клубу зворушив своїх підписників прощальними словами до брата.
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Різник: Рідненький, для тебе війна скінчилась
Голкіпер Шахтаря розповів, що саме Сергій виростив його та завжди був тією людиною, яка була поруч у радісні та погані моменти в житті. Дмитро назвав свого старшого брата своєю опорою, яка пішла з цього світу, але у ролі Героя України.
Рідненький, для тебе війна скінчилась.. Мені боляче і страшно це усвідомлювати, що ти пішов, але пішов Героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре і погано! І будеш поруч тепер назавжди! Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава,
– написав у пості воротар донеччан.
Донецький Шахтар першим висловив свої співчуття Дмитру та його родині з приводу смерті старшого брата.
Суспільне повідомило, що молодший сержант Сергій Різник, який був 1989-го року народження, проживав у Полтаві. Старший брат Дмитра Різника загинув 7 вересня через мінно-вибухову травму, яку отримав поблизу села Новоєгорівка Луганської області.
Це вже друга моторошна звістка із футбольного кола за останні вересневі дні. 6 вересня стало відомо про смерть на фронті Юрія Дятлюка – брат захисника київського Динамо та збірної України Олександра Тимчика. Боєць загинув ще 3 серпня, але про його згибель повідомили лише через місяць.
Нагадаємо, що після 24 лютого 2022 року в Україні створили спеціальний сайт "Янголи спорту", де публікується коротка інформація про спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабної війни проти Росії.