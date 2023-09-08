Трагічні події сталися 20 серпня у боях під Бахмутом. Спортсмен отримав тяжкі поранення та загинув через 2 дні у лікарні.

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Чергова тяжка втрата у спортивній родині України

26-річний Олександр Котинін був майстром спорту з панкратіону, багаторазовим переможцем чемпіонатів Київської області та Білої Церки з панкратіону, рукопашного бою та джиу джитсу. У 2013 році тріумфував на Всеукраїнському турнірі з панкратіону серед юнаків, також в наступному році ставав чемпіоном та срібним призером чемпіонату України з панкратіону серед юнаків.

На фронті захисник був старшим навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки.

Наш герой отримав важкі поранення. Попри спроби лікарів врятувати Олександру життя, на превеликий жаль, не вдалося. Він із честю і відданістю виконував обов'язок щодо захисту держави та до останнього подиху залишався вірним присязі, українському народові та Україні,

– розповіла військова та подруга загиблого.

Вже створена петиція для присвоєння йому звання Героя України з врученням ордену "Золота Зірка" посмертно.