Представники українського спорту поміж перших стали на захист Батьківщини від російської навали. Серед них був багаторазовий призер чемпіонатів Львівської області з фехтування Ростислав Лівач.

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Воїн-спортсмен, який мав нагороду Міністерства оборони України

На жаль, життя захисника України обірвалося у 37 років. Про це повідомив НОК України.

Ростислав Лівач народився 25 січня 1987 року у Львові. Під час навчання у школі розпочав займатися фехтуванням.

Талановитий спортсмен був переможцем та багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області. У складі збірної Львівщини брав участь у Всеукраїнських змаганнях.

Ростислав виконав норматив кандидата в майстри спорту з фехтування на шаблях.

У 2003 – 2008 роках навчався у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського. З дитинства захоплювався комп'ютерною технікою. Після завершення навчання став успішним підприємцем у сфері технічного обслуговування електронно-обчислювальної техніки.

Ростислав Лівач / фото Федерація фехтування Львівської області

З початком повномасштабного вторгнення Росії став на захист України. Спочатку Ростислав воював у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", а згодом у складі 78-го окремого десантно-штурмовому полку "Герць" Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Воїн-спортсмен був нагороджений відзнакою Міністерства оборони України – медаллю "Хрест Десантно-штурмових військ". На жаль, 6 червня 2024 року Ростислав прийняв свій останній бій.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Ростислава Лівача. Світла пам'ять Захиснику України!