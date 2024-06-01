Кожен день кровопролитної війни, яку розпочала Росія, забирає життя українців. В Україні практично немає жодної людини, яка б не втратила когось з рідних, близьких або знайомих.

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Важка втрата у родині Кравацької

Срібна призерка Олімпійських ігор Олена Кравацька повідомила про загибель рідного дядька. Вона написала емоційний пост у сторіз свого інстаграму.

"Сьогодні (31 травня – 24 Канал) ми дізнались, що загинув мій рідний дядя на війні. Це сталось 27 травня, але його тіло розірвало, тому потрібен був результат ДНК.

Й****а русня, я так хочу, щоб ти здохла", – написала Кравацька.

Емоційний пост Олени Кравацької / фото з інстаграму спортсменки

Що відомо про Олену Кравацьку