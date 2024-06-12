Представители украинского спорта среди первых стали на защиту Родины от российского нашествия. Среди них был многократный призер чемпионатов Львовской области по фехтованию Ростислав Ливач.
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Воин-спортсмен, который имел награду Министерства обороны Украины
К сожалению, жизнь защитника Украины оборвалась в 37 лет. Об этом сообщил НОК Украины.
Ростислав Ливач родился 25 января 1987 года во Львове. Во время учебы в школе начал заниматься фехтованием.
Талантливый спортсмен был победителем и многократным призером чемпионатов Львовской области. В составе сборной Львовщины принимал участие во Всеукраинских соревнованиях.
Ростислав выполнил норматив кандидата в мастера спорта по фехтованию на саблях.
В 2003 – 2008 годах учился во Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского. С детства увлекался компьютерной техникой. После завершения обучения стал успешным предпринимателем в сфере технического обслуживания электронно-вычислительной техники.
Ростислав Ливач / фото Федерация фехтования Львовской области
С началом полномасштабного вторжения России стал на защиту Украины. Сначала Ростислав воевал в рядах 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", а затем в составе 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Герц" Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Воин-спортсмен был награжден знаком отличия Министерства обороны Украины – медалью "Крест Десантно-штурмовых войск". К сожалению, 6 июня 2024 года Ростислав принял свой последний бой.