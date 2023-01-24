У боях за Соледар поліг віцепрезидент Федерації альпінізму та скелелазіння Заколодний

Ворог продовжує забирати життя патріотів України. Ще один Герой країни поліг у боях за одну з найгарячіших точок фронту – Соледар, що на Донеччині.

Україна втратила сина та героя Олександра Заколодного, який був віцепрезидентом Федерації альпінізму та скелелазіння України. Також у боях за Соледар загинув його друг та побратим Григорій Григор'єв.

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Друзі віддали життя за волю України

Обидвом було лише по 35 років. Заколодний та Григор'єв були тими добровольцями, які пішли боронити країну від ворога ще у перший день війни. На жаль, родини ще не змогли забрати загиблих із поля бою.

Олександр та Григорій були справжніми друзями – тренувались разом, їздили на змагання та були альпіністами.

Заколодний встигав не лише обіймати керівну посаду, а й тренувати дітей та тренуватись самому.

Григорій мав звання кандидата у майстри спорту зі скелелазіння, брав участь у марафонах та змагався у тріатлоні. У вільні від спорту години приділяв свою увагу роботі у Харківській міській раді.

Після 24 лютого в Україні створили спеціальний сайт "Янголи спорту", де викладають коротку інформацію про загиблих спортсменів. Дехто з них поліг на фронті, а хтось у власній квартирі. На жаль, повномасштабне вторгнення Росії в Україну забрало вже далеко не один десяток людей, тренерів, чинних чи колишніх атлетів.