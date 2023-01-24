Украина потеряла сына и героя Александра Заколодного, который был вице-президентом Федерации альпинизма и скалолазания Украины. Также в боях за Соледарь погиб его друг и побратим Григорий Григорьев.

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Друзья отдали жизнь за свободу Украины

Обеим было всего по 35 лет. Заколодный и Григорьев были добровольцами, которые пошли защищать страну от врага еще в первый день войны. К сожалению, семьи еще не смогли унести погибших с поля боя.

Александр и Григорий были настоящими друзьями – тренировались вместе, ездили на соревнования и были альпинистами.

Колядный успевал не только занимать руководящую должность, но и тренировать детей и тренироваться самому.

Григорий имел звание кандидата в мастера спорта по скалолазанию, участвовал в марафонах и соревновался в триатлоне. В свободные от спорта часы уделял свое внимание работе в Харьковском городском совете.

После 24 февраля в Украине создали специальный сайт "Ангелы спорта", где излагают краткую информацию о погибших спортсменах Некоторые из них полегли на фронте, а кто-то в собственной квартире. К сожалению, полномасштабное вторжение России в Украину унесло уже далеко не один десяток людей, тренеров, действующих или бывших атлетов.