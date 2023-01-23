Про загибель титулованого бійця ММА Едуарда Костриці повідомила Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України. Герою було лише 30 років.

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Едуард "Опасний" Костриця був вихованцем київського клуба "Фенікс". Костриця ставав володарем Кубка світу з ММА, віцечемпіоном Європи з ММА та багаторазовим чемпіоном України зі змішаних єдиноборств ММА у ваговій категорії 52,2 кілограми.

Едуард Костриця був одним з найкращих бійців України / facebook.com/mmaukr

Він був душею компанії, надійною підтримкою для всіх, мав чудове почуття гумору.

Щирі співчуття рідним та близьким,

– йдеться у повідомленні Національної федерації ММА України

Нагадаємо, що недавно боєць ММА Ігор Потєря присвятив свою перемогу на турніру UFC загиблому фанату Динамо Максиму "Регбісту" Яловцову.