Позивний "Динамо": на фронті загинув фанат "біло-синіх" Олександр Комаров

Третій рік триває повномасштабна війна Росії проти України. На жаль, щодня на фронті гинуть найкращі сини та доньки нашої держави.

Чергову сумну звістку повідомила пресслужба київського Динамо. Захищаючи незалежність України віддав своє життя відданий вболівальник столичного клубу Олександр Комаров.

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Мріяв потрапити на матч улюбленого Динамо

У мирному житті Олександр дуже любив футбол та вболівав за київське Динамо. 23-річний фанат навіть на фронті слідкував за улюбленою командою.

Київський клуб висловив співчуття з приводу загибелі відданого фаната. За яких обставин Комаров віддав своє життя не повідомляється.

"Олександр мав позивний "Динамо", це була команда, яку він любив все своє життя, Сашко постійно ходив на стадіон. Останніми місяцями, коли мав змогу – дивився матчі улюбленої команди і радів за кожну перемогу. Це давало йому віру і надію, і додавало позитивних емоцій. Казав, що коли буде ротація – зробить все, аби потрапити на матч улюбленої команди", – йдеться у повідомлення Динамо.

Олександр Комаров з позивним "Динамо" / фото з сайту Динамо

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