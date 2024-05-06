Трагічна подія сталася 5 травня. Життя спортсмена обірвалося під час виконання бойового завдання.

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Непоправна втрата

Уродженець Луганщини взяв зброю до рук з перших днів повномасштабного вторгнення. На жаль, тепер йому назавжди буде 30.

У цивільному житті Олександр Пєлєшенко був Заслуженим майстром спорту України. На великих міжнародних турнірах він виступав у період з 2015 по 2017 рік, після чого його відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест. В організмі атлета знайшли заборонену речовину хлорталідон. Відсторонення українського спортсмена спливало у 2026 році.

Протягом професійної кар'єри він досягнув чималих успіхів: був 2-разовим чемпіоном Європи у 2016 та 2017 роках, також брав участь в Олімпійських іграх-2016 та ЧС-2015, де двічі зупинявся за крок від медалі, посівши четверте місце.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Олександра Пєлєшенка. Світла пам'ять Захиснику України.