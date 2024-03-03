Чергову сумну звістку повідомила пресслужба київського Динамо. 19 лютого 2024 року свій останній бій прийняв захисник України Сергій Осадчук.

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Ще одна втрата у фанатській спільноті

Воїн із позивним "Динамо" служив водієм кулеметного відділення 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвйс". Сергій Осадчук у складі свого підрозділу брав участь у важких боях на Донеччині.

Трагедія сталася 19 лютого поблизу населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області. Мужній воїн віддав найцінніше за незалежність України.

Його мужність і самовідданість у боротьбі за мир та незалежність нашої країни будуть пам’ятатися вічно,

– йдеться у повідомленні пресслужби Динамо.

Сергій Осадчук був з міста Нетішин, що на Хмельниччині. Усе своє життя Сергій віддано вболівав за улюблене київське Динамо. У Героя України залишилася мама.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким захисника України. Вічна пам'ять...